Более 80 учащихся школы МО РФ в Таджикистане вступили в ряды Юнармии

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Более 80 российских учеников 6-й школы Минобороны России в Таджикистане вступили в ряды Юнармии. Об этом сообщает МО РФ.

Церемония вступления состоявлась на территории 201-й военной базы, расположенной на территории Таджикистана.

«Из маленького ребенка, ты превратишься в человека, который состоит в патриотическом обществе, на которого возлагаются огромные надежды», - заявил командир 201-й военной базы Андрей Марушкин.

С поздравительной речью к юнармейцам обратилась и директор средней общеобразовательной школы № 6 Министерства обороны Российской Федерации Мавлюда Турсунова. Она призвала юнармейцев любить Родину, быть примером для младших, учиться на хорошо и отлично.

После этого ученики и преподаватели возложили цветы к Вечному огню на Аллее Славы и памятнику участникам специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.