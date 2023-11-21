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Лавров призвал страны ЛАГ создать условия для перезапуска переговоров по Палестине

Никита Черненко
15:51 21.11.2023
Лавров подчеркнул также важность стран Ближнего Востока в переговорном процессе по созданию суверенного палестинского государства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о призыве России к немедленной подготовке перезапуска переговоров по созданию суверенного государства Палестины. Об этом он сказал в ходе встречи с главами МИД ряда стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Лавров отметил, что в формировании коллективного дипломатического механизма арабские и исламские страны должны играть важную роль. Он вновь напомнил об Арабской инициативе 2002 года, выдвинутой королем Саудовской Аравии и поддержанной всеми членами ЛАГ и ОИС, которая предполагала создание независимого палестинского государства на границах 1967 года.

«Хочу еще раз подчеркнуть - необходимо не то что не терять из виду вопросы стратегического характера, но уже сейчас приступать к созданию условий для их решения, имею в виду прежде всего подготовку к перезапуску мирного процесса на той международно-признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН», - заявил министр.

Ранее Сергей Лавров отметил, что в большинстве обсуждений, касающихся сектора Газа, не идет речь о создании соседствующего с Израилем палестинского государства. Он подчеркнул, что создание суверенной Палестины неизбежно в историческом аспекте.

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