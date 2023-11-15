В стране и мире Палестино-израильский конфликт Лавров заявил о неизбежности создания суверенного палестинского государства Сергей Лебедев Глава МИД РФ отметил что в большинстве обсуждений, касающихся будущего сектора Газы, не уделяют внимания созданию палестинского государства. © Фото: MFA Russia, Global Look Press Читайте нас на: В историческом аспекте создание суверенного палестинского государства неизбежно. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. По словам главы МИД РФ, в большинстве обсуждений, касающихся будущего Газы, не уделяют внимания созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем. Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что для решения палестино-израильского конфликта необходимо создание суверенного, независимого и полноценного палестинского государства. Глава государства указал и на то, что Израиль вместо наказания террористов, напавших на его территорию, мстит «по принципу коллективной ответственности», в ходе чего страдают невиновные люди. Экспертное мнение и аналитика