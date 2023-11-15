Лавров заявил о неизбежности создания суверенного палестинского государства
Глава МИД РФ отметил что в большинстве обсуждений, касающихся будущего сектора Газы, не уделяют внимания созданию палестинского государства.
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В историческом аспекте создание суверенного палестинского государства неизбежно. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
По словам главы МИД РФ, в большинстве обсуждений, касающихся будущего Газы, не уделяют внимания созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем.
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что для решения палестино-израильского конфликта необходимо создание суверенного, независимого и полноценного палестинского государства.
Глава государства указал и на то, что Израиль вместо наказания террористов, напавших на его территорию, мстит «по принципу коллективной ответственности», в ходе чего страдают невиновные люди.