Бывшего гендиректора «Зимней вишни» Судденок освободили из-за болезни

Состояние осужденной по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Судденок ухудшалось, пока она отбывала наказание.

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Бывшую гендиректора ТРЦ «Зимняя вишня», осужденную после пожара в торговом центре, в ходе которого погибли 60 человек, Надежду Судденок освободили из-за болезни.

«Ее освободили еще в сентябре. <...> Связано с заболеванием», - сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

Как оказалось, болезнь Судденок входит в перечень заболеваний, при которых освобождают от лишения свободы. Издание также добавило, что состояние женщины ухудшалось.

Напомним, что Надежду Судденок приговорили к 13,5 годам колонии в октябре 2021 года. Кроме нее сроки получили собственница ТРЦ Юлия Богданова (14 лет), технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев (11 лет), а также глава компании по обслуживанию противопожарной системы (6,5 лет).