Враг потерял до 50 боевиков на Херсонском направлении за сутки

Огнем артиллерии и авиацией крепко досталось подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Минобороны России сообщило об уничтожении до 50 украинских боевиков на Херсонском направлении за сутки.

В список этих потерь, понесенных врагом, входят, в том числе, и подразделения 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Их скопления стали целью для ударов авиации и огня российской артиллерии.

Также сообщается, что на Херсонском направлении было уничтожено два автомобиля и поражены две украинских гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-20.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник потерпел неудачу в своей попытке провести десантную операцию на Херсонском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.