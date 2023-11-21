В стране и мире Шойгу констатировал неудачу ВСУ в проведении десантной операции через Днепр Сергей Шойгу заявил, что неприятель на Херсонском направлении понес колоссальные потери. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник потерпел неудачу на Херсонском направлении. «Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении не увенчались успехом», - сказал он на заседании коллегии ведомства. Шойгу отметил профессионализм российских бойцов и назвал колоссальными потери частей морской пехоты и сил специальных операций противника. Министр озвучил потери, понесенные украинской стороной с начала месяца. По словам главы ведомства, потери ВСУ за этот период превысили 13 тысяч человек. Помимо живой силы, наши военные уничтожили около 1 800 единиц различного вооружения и техники. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика