ПВО уничтожила украинский дрон над Курской областью
Российские военные сбили вражеский объект в 00:30 над ад территорией Курской области.
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»
В Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки атаковать беспилотниками российскую территорию.
Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА самолетного типа. Его сбили над территорией Курской области.
Противник пытался нанести удар беспилотником, но российские военнослужащие пресекли эту атаку в 00:30 по московскому времени.
Сутками ранее дежурные средства ПВО сбили беспилотник над территорией Московской области. Киевский режим предпринял попытку атаки 19 ноября в 23:20 по московскому времени.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.