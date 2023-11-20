Система ПВО сбила вражеский БПЛА над территорией Подмосковья

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Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили вражеский БПЛА над территорией Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа состоялась 19 ноября в 23.20 по московскому времени.

Ранее дежурные средства ПВО сбили вражеский беспилотный летательный аппарат над Московской областью 19 ноября в 01:00 по московскому времени.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.