Экипажи Т-62 уничтожили позиции противника под Угледаром

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В полях под Угледаром разглядеть противника ночью невооруженным глазом - дело безнадежное. Тьма непроглядная. Но современные средства наблюдения на наших модернизированных танках позволяют бойцам видеть цели так, как на этих кадрах с тепловизионной камеры на коптере.

Прошлой ночью на Угледарском направлении бойцы группировки «Восток» вели активные действия. Пехоту прикрывали танкисты из Бурятии. Затем наступило время, которое военные называют серым. Сумерки перед рассветом, когда в небе не так много дронов. Время для перегруппировки.

«Передали координаты, выехали на позицию. Отработали по блиндажам, СКЛ. Отработали эффективно, были попадания», - рассказал командир танка с позывным «Певец».

Едва солнце взошло, двигатели машины командира с позывным «Певец» снова запевают свою боевую песню.

В современных боевых действиях танк ведет огонь не только прямой наводкой, но и с закрытых позиций. Это опыт полученный в ходе СВО. Машина превращается в своего рода гаубицу. Бьет по врагу навесом. И имеет свои преимущества перед артиллерией - снаряд летит быстрее. Противник не успевает укрыться.

Но ни один метод боевой работы не гарантирует экипажу полную безопасность. Дроны камикадзе ведут охоту за танкистами. Бойцы в этом подразделении группировки «Восток» получили модернизированные танки с многослойной броней и усиленной динамической защитой. Что-то в прочем доделали сами. Например, противодроновые сети и цепи теперь защищают боевую машину от атак с воздуха.

Но самое главное в вопросах безопасности - это слаженность экипажа. Танкисты практически не имеют возможности видеть друг друга. А на лишние слова времени порой нет. Поэтому в танке особый подход к коммуникации.

«У нас экипаж слаженный. Все друг друга понимают с полуслова даже. Достаточно порой даже просто показать или как-нибудь не так посмотреть. Все сразу понимаем друг друга», - рассказал механик-водитель танка с позывным «Будамшу».

По словам танкистов, работы на Угледарском направлении в последнее время, когда так называемый в Киеве контрнаступ захлебнулся, меньше не стало. Стало просто спокойнее. Противник постепенно теряет инициативу.

Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения позиций противника на Угледарском направлении. Огонь вели экипажи российских танков Т-80.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.