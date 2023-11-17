Танки Т-80 разнесли позиции украинских боевиков на Угледарском направлении
Огонь ведется из 125-миллиметровых орудий - камера беспилотника зафиксировала мощные разрывы снарядов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением вражеских позиций.
Огонь ведут российские танкисты. Экипажи Т-80 точно бьют по украинским позициям из 125-миллиметровых орудий.
МО РФ уточнило, что представленные на видео танки действуют на Угледарском направлении.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения БМП Bradley попаданием ракеты.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.