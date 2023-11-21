Шойгу: корабли ВМФ РФ совершили более 50 походов для сдерживания НАТО в 2023 году

Сергей Шойгу отметил, что при этом было пройдено более 200 тысяч морских миль.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что корабли ВМФ РФ совершили более 50 походов в этом году.

«Российские корабли выполняли задачи боевой службы для сдерживания ВМС НАТО в Мировом океане. В 2023 году совершено более 50 походов, пройдено свыше 200 тысяч морских миль», - сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны России.

Он добавил, что на Балтике и в Северном море был выполнен комплекс мероприятий стратегического сдерживания «Океанский щит-2023». Были отработаны задачи по обнаружению кораблей условного противника и по слежению за ними, экипажи осуществили практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

А в ходе учений «Финвал-2023» была отработана защита акватории Севморпути силами Тихоокеанского флота.

При этом министр добавил, что сейчас завершается работа по переподчинению флотов непосредственно главкому ВМФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.