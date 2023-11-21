Шойгу: завершается работа по переподчинению флотов непосредственно главкому ВМФ

Также, отметил Сергей Шойгу, будет переподчинена и Каспийская флотилия. Все эти меры позволят повысить эффективность управления военными флотами России.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главкому ВМФ.

«Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом. Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами», - сказал Шойгу в ходе заседания коллегии МО РФ.

Также это позволит внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок ВМФ в современных условиях.

Кроме этого, Сергей Шойгу напомнил, что в ходе учений «Финвал-2023» было отработано применение сил ТОФ для защиты Севморпути.

Еще Шойгу заметил, что российские корабли совершили более 50 походов для сдерживания ВМС НАТО в Мировом океане в 2023 году.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.