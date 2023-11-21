Шойгу заявил, что 3 933 российских студента ушли в академ ради СВО

Студенты, которые ушли в академический отпуск ради участия в СВО, общаются с родными, однокурсниками и педагогами через телемосты.

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Почти 4 000 студентов российских вузов ушли в академический отпуск, чтобы принять участие в спецоперации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Высокий патриотизм и гражданскую ответственность проявляют студенты российских вузов. 3 933 из них взяли академический отпуск для участия в специальной военной операции», - сказал Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

Министр добавил, что студенты, находящиеся в зоне боевых действий, общаются со своими родными и близкими, одногруппниками и преподавателями через телемосты. К ним пришли уже более 200 человек.

Ранее Шойгу заявил, что в российские вузы на льготной основе поступили более девяти тысяч детей участников СВО.