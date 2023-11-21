Шойгу заявил, что вузы льготно приняли более 9 тысяч детей участников СВО

Сергей Шойгу заявил, что 3 933 российских студента взяли академический отпуск для участия в спецоперации.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 9 000 детей участников спецоперации были приняты российскими вузами на льготной основе.

На заседании коллегии оборонного ведомства он отметил, что Московский государственный университет принял на обучение 113 человек, а Дальневосточный федеральный университет зачислил 123 человека. В Донской государственный технический университет поступили 128 человек.

Также в ходе заседания коллегии Шойгу указал на 16-кратный рост объема поставок беспилотников в войска по сравнению с началом прошлого года. Он добавил, что объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли в пять раз.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО, а также Героев России и обладателей орденов Мужества смогут учиться в вузах по квоте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.