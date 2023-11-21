Шойгу заявил, что вузы льготно приняли более 9 тысяч детей участников СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 9 000 детей участников спецоперации были приняты российскими вузами на льготной основе.
На заседании коллегии оборонного ведомства он отметил, что Московский государственный университет принял на обучение 113 человек, а Дальневосточный федеральный университет зачислил 123 человека. В Донской государственный технический университет поступили 128 человек.
Также в ходе заседания коллегии Шойгу указал на 16-кратный рост объема поставок беспилотников в войска по сравнению с началом прошлого года. Он добавил, что объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли в пять раз.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО, а также Героев России и обладателей орденов Мужества смогут учиться в вузах по квоте.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.