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Опубликованы кадры боевой работы экипажей Су-34 в зоне спецоперации

12:25 15.11.2023
Летчики Су-34 дежурят на аэродромах базирования круглосуточно, всегда готовые подняться в воздух и обрушить на врага град бомб и ракет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России продемонстрировало видео с боевой работой экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 в зоне специальной военной операции. 

Экипажи этих самолетов обнаруживают и уничтожают наземные цели - при этом применяется широкий спектр ракетного и бомбового вооружения. 

«Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных сил России в любое время суток и любых метеорологических условиях», - заявили в МО РФ.

В российском оборонно ведомстве уточнили, что летный состав, задействованный в применении Су-34, в круглосуточном режиме готов к вылетам на аэродромах базирования. 

Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-90 прикрыли наступление пехоты на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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