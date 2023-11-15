Опубликованы кадры боевой работы экипажей Су-34 в зоне спецоперации
Минобороны России продемонстрировало видео с боевой работой экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 в зоне специальной военной операции.
Экипажи этих самолетов обнаруживают и уничтожают наземные цели - при этом применяется широкий спектр ракетного и бомбового вооружения.
«Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных сил России в любое время суток и любых метеорологических условиях», - заявили в МО РФ.
В российском оборонно ведомстве уточнили, что летный состав, задействованный в применении Су-34, в круглосуточном режиме готов к вылетам на аэродромах базирования.
Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-90 прикрыли наступление пехоты на Краснолиманском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.