Армия Шойгу заявил, что гособоронзаказ в интересах СВО уточняется 2-3 раза в месяц Сергей Шойгу подчеркнул, что организован ежедневный контроль поставок необходимых образцов вооружения и техники. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что государственный оборонный заказ в интересах спецоперации уточняется несколько раз в месяц. «В интересах специальной военной операции в постоянном режиме,2–3 раза в месяц, осуществляется уточнение заданий государственного оборонного заказа», - сказал он на заседании коллегии ведомства. Шойгу указал на организацию ежедневного контроля поставок в войска необходимых образцов вооружения и техники. По словам министра, в текущем году в сравнении с прошлым годом, в 4,9 раз увеличился объем поставок ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, более чем втрое вырос объем поставляемого бронетанкового вооружения и в 16 раз - беспилотников. Поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности в пять раз. Экспертное мнение и аналитика