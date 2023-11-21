Армия Армия Армия

Шойгу заявил, что гособоронзаказ в интересах СВО уточняется 2-3 раза в месяц

13:54 21.11.2023
Сергей Шойгу подчеркнул, что организован ежедневный контроль поставок необходимых образцов вооружения и техники.
Шойгу заявил, что гособоронзаказ в интересах СВО уточняется 2-3 раза в месяц
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что государственный оборонный заказ в интересах спецоперации уточняется несколько раз в месяц.

«В интересах специальной военной операции в постоянном режиме,2–3 раза в месяц, осуществляется уточнение заданий государственного оборонного заказа», - сказал он на заседании коллегии ведомства.

Шойгу указал на организацию ежедневного контроля поставок в войска необходимых образцов вооружения и техники.

По словам министра, в текущем году в сравнении с прошлым годом, в 4,9 раз увеличился объем поставок ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, более чем втрое вырос объем поставляемого бронетанкового вооружения и в 16 раз - беспилотников. Поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности в пять раз.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:54 В стране и мире
Шойгу заявил, что гособоронзаказ в интересах СВО уточняется 2-3 раза в месяц
13:46 В стране и мире
Зеленский заявил об угрозе третьего «майдана» в конце 2023 года
12:57 В стране и мире
Путин указал на предвзятость позиции СПЧ ООН по конфликту в Донбассе
12:26 В стране и мире
Видео
В России создадут структуру по фиксации преступлений Киева против гражданских
11:11 В стране и мире
Видео
Экономист Марголин рассказал, что с ростом ключевой ставки снизился один из налогов
Популярное
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.