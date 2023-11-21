Шойгу заявил, что враг потерял более 13 700 человек за месяц

Сергей Шойгу добавил, что неприятель за месяц лишился порядка 1 800 единиц вооружения и военной техники.

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о потерях противника, понесенных за последний месяц.

«Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1 800 различного вооружения и военной техники», - заявил Шойгу в ходе заседания коллегии российского оборонного ведомства.

В частности, колоссальные потери, как отметил министр, понесли части украинской морской пехоты, которые пытались провести десантную операцию на Херсонском направлении. Все эти попытки провалились благодаря упреждающим и профессиональным действиям российских военнослужащих.

Сергей Шойгу добавил, что, понимая бессмысленность попыток прорыва российской обороны, много украинских военнослужащих сдается в плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.