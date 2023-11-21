Шойгу заявил, что враг потерял более 13 700 человек за месяц
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о потерях противника, понесенных за последний месяц.
«Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1 800 различного вооружения и военной техники», - заявил Шойгу в ходе заседания коллегии российского оборонного ведомства.
В частности, колоссальные потери, как отметил министр, понесли части украинской морской пехоты, которые пытались провести десантную операцию на Херсонском направлении. Все эти попытки провалились благодаря упреждающим и профессиональным действиям российских военнослужащих.
Сергей Шойгу добавил, что, понимая бессмысленность попыток прорыва российской обороны, много украинских военнослужащих сдается в плен.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.