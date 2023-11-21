Экскаваторы копают землю на месте обнаружения черепов под рестораном в Москве

Под рестораном в Москве обнаружили 10 человеческих черепов. Люди, предварительно, умерли 20-30 лет назад.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На месте обнаружения 10 человеческих черепов в Москве продолжают рыть землю с целью поиска новых подробностей. Видео раскопок показала корреспондент «Звезды».

Напомним, что столичная прокуратура заявила об обнаружении скелетированных останков в 1-м Сетуньском проезде под зданием ресторана. По предварительным данным, эти люди умерли 20-30 лет назад.

На данный момент о новых находках на месте происшествия ничего не известно.

Ранее в Красноярском крае в реке обнаружили тело 12-летнего мальчика. По всей видимости, ребенку нанесли удары топором. Мальчик пропал после того, как пришел в гости к другу, позже в доме обнаружили следы крови.