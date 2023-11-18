В Ачинске после двух дней поисков тело мальчика нашли со следами ударов топором

Следы крови были обнаружены дома у его друга.

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В Ачинске после двух дней поисков тело 12-летнего мальчика нашли в реке с следами от ударов топором, сообщает прокуратура Красноярского края.

Напомним, мальчик не вернулся домой в четверг, 16 ноября. После этого начались поиски, сообщает Life.

Погибшего нашли сегодня в городском водоеме с ранами и следами, предположительно, от топора.

Предварительно, после школы подросток отправился к другу домой, впоследствии полиция обнаружила там следы крови.

Отмечается, что семья мальчика не состояла на профилактическом учете. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.