В Ачинске после двух дней поисков тело мальчика нашли со следами ударов топором
Следы крови были обнаружены дома у его друга.
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В Ачинске после двух дней поисков тело 12-летнего мальчика нашли в реке с следами от ударов топором, сообщает прокуратура Красноярского края.
Напомним, мальчик не вернулся домой в четверг, 16 ноября. После этого начались поиски, сообщает Life.
Погибшего нашли сегодня в городском водоеме с ранами и следами, предположительно, от топора.
Предварительно, после школы подросток отправился к другу домой, впоследствии полиция обнаружила там следы крови.
Отмечается, что семья мальчика не состояла на профилактическом учете. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.