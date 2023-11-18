В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Ачинске после двух дней поисков тело мальчика нашли со следами ударов топором

Анна Назайкина
15:31 18.11.2023
Следы крови были обнаружены дома у его друга.
В Ачинске после двух дней поисков тело мальчика нашли со следами ударов топором
© Фото: krpronws, Telegram
Читайте нас на:

В Ачинске после двух дней поисков тело 12-летнего мальчика нашли в реке с следами от ударов топором, сообщает прокуратура Красноярского края.

Напомним, мальчик не вернулся домой в четверг, 16 ноября. После этого начались поиски, сообщает Life.

Погибшего нашли сегодня  в городском водоеме с ранами и следами, предположительно, от топора.

Предварительно, после школы подросток отправился к другу домой, впоследствии полиция обнаружила там следы крови.

Отмечается, что семья мальчика не состояла на профилактическом учете. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:57 В стране и мире
Пашинян: основные принципы мира с Азербайджаном согласованы
14:28 В стране и мире
Дело о реабилитации нацизма завели на мужчину, тушившего Вечный огонь в Москве
14:05 В стране и мире
В армии Израиля заявили, что приказа покинуть больницу «Аш-Шифа» не было
14:05 В стране и мире
Видео
Ученые считают, что извержение в Гриндавике может пройти с фонтанированием огня
10:50 В стране и мире
На свободу вышел киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат
Популярное
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
Камеры сняли, как машина сбила людей на остановке в Калининграде
Видео
Расправа с плащом и ружьем: видео стрельбы на станции «Рязанский проспект»
Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка
Видео
СК показал кадры из дома, где хакасский фермер насильно держал «рабов»
Видео
В Красноярске 2-летнюю девочку оттаскала за волосы работница частного детсада
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.