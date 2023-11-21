Глава NHLPA Уолш заявил, что Россию могут не допустить на Кубок мира-2025

Российским хоккеистам придется пропустить Кубок мира-2025, если команды других стран откажутся играть с нашими спортсменами.

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Сборную команду России по хоккею едва ли допустят до игр Кубка мира-2025. О причинах председатель NHLPA Марти Уолш рассказал Daily Faceoff.

«Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами», - отметил Уолш.

Напомним, аналогичная ситуация ранее возникла с допуском детской и юношеской сборной России по футболу - игроки других стран заявили, что бойкотируют турниры УЕФА, чтобы не выходить на стадионы вместе с россиянами.

Кубок мира по хоккею планируется провести в 2025 году в Европе и Северной Америке, в последний раз турнир такого уровня проводился в 2016 году в Торонто, обладателем Кубка стали канадские хоккеисты.