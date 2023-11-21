Путин указал на предвзятость позиции СПЧ ООН по конфликту в Донбассе

Причиной выхода России из международных организаций по правам человека стала их ангажированность, заявил Владимир Путин.

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Президент России Владимир Путин указал на ангажированность международных институтов в сфере прав человека. По словам главы РФ, такие организации, как СПЧ ООН или Совет Европы, не способны гарантировать или продвигать права человека и демонстрируют предвзятость на протяжении всего конфликта в Донбассе.

«СПЧ ООН, Совет Европы и другие продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи», - заявил президент на международной конференции в Москве, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Путин подчеркнул, что именно это стало причиной выхода России из международных организаций. Однако страна продолжает строго соблюдать свои обязанности в области прав человека.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут «фронтальное наступление» на РФ, в том числе в вопросах прав человека. Таким образом Америка стремится не допустить роста благосостояния граждан страны, сказал посол.