В России создадут структуру по фиксации преступлений Киева против гражданских

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МИД совместно с рядом других российских ведомств обсуждает создание структуры, которая фиксировала бы преступления ВСУ против гражданского населения. По словам посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, сегодня такая структура крайне необходима.

«Не только МИД, но целый ряд других ведомств сейчас детально обсуждают возможность создания сети, которая занималась бы фиксацией, документированием всех фактов преступлений против гражданских, нарушений норм гуманитарного права», - сказал Мирошник.

Посол добавил, что сейчас также разрабатываются медийные проекты в кооперации со СМИ, которые демонстрировали бы факты преступлений киевского режима не только жителям России, но и других государств. По мнению Мирошника, позиции стран должны строиться на объективных, «адекватных» фактах.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя обстрел украинскими боевиками густонаселенных районов Донецка, заявил, что подобные действия ВСУ доказывают - решение о начале СВО было правильным.