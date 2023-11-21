В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России создадут структуру по фиксации преступлений Киева против гражданских

Елизавета Егорова
12:26 21.11.2023
МИД России совместно со СМИ собирается сделать ряд медийных проектов о преступлениях киевского режима.
В России создадут структуру по фиксации преступлений Киева против гражданских
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

МИД совместно с рядом других российских ведомств обсуждает создание структуры, которая фиксировала бы преступления ВСУ против гражданского населения. По словам посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, сегодня такая структура крайне необходима.

«Не только МИД, но целый ряд других ведомств сейчас детально обсуждают возможность создания сети, которая занималась бы фиксацией, документированием всех фактов преступлений против гражданских, нарушений норм гуманитарного права», - сказал Мирошник.

Посол добавил, что сейчас также разрабатываются медийные проекты в кооперации со СМИ, которые демонстрировали бы факты преступлений киевского режима не только жителям России, но и других государств. По мнению Мирошника, позиции стран должны строиться на объективных, «адекватных» фактах.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя обстрел украинскими боевиками густонаселенных районов Донецка, заявил, что подобные действия ВСУ доказывают - решение о начале СВО было правильным.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:26 В стране и мире
В России создадут структуру по фиксации преступлений Киева против гражданских
11:11 В стране и мире
Видео
Экономист Марголин рассказал, что с ростом ключевой ставки снизился один из налогов
10:57 В стране и мире
FT: в ЕС обсуждают предложение закрыть границы для дипломатов из России
10:50 В стране и мире
Bloomberg: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной
10:01 В стране и мире
Видео
Глава МО ФРГ Писториус прибыл в Киев на годовщину Майдана
Популярное
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.