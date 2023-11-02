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В списке иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа 2 ноября, нет россиян

Анна Ушакова
11:14 02.11.2023
В списке, где указано около шести сотен иностранных лиц, отсутствуют граждане РФ.
В списке иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа 2 ноября, нет россиян
© Фото: IMAGO, Bashar Taleb apaimages, Global Look Press
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В опубликованном КПП «Рафах» перечне иностранных граждан, которые смогут покинуть сектор Газа 2 ноября, не оказалось граждан России. Список контрольно-пропускного пункта получило РИА Новости.

Отмечается, что в перечне указано более шести сотен имен иностранных граждан, которые смогут покинуть Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Во вчерашней публикации ХАМАС России также не оказалось. В списках  числились граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии, а также палестинцы с двойным гражданством.

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