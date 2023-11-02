В стране и мире Палестино-израильский конфликт В списке иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа 2 ноября, нет россиян Анна Ушакова В списке, где указано около шести сотен иностранных лиц, отсутствуют граждане РФ. © Фото: IMAGO, Bashar Taleb apaimages, Global Look Press Читайте нас на: В опубликованном КПП «Рафах» перечне иностранных граждан, которые смогут покинуть сектор Газа 2 ноября, не оказалось граждан России. Список контрольно-пропускного пункта получило РИА Новости. Отмечается, что в перечне указано более шести сотен имен иностранных граждан, которые смогут покинуть Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Во вчерашней публикации ХАМАС России также не оказалось. В списках числились граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии, а также палестинцы с двойным гражданством. Экспертное мнение и аналитика