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Путин на встрече с главой ФНС обсудил сбор налогов

Ирина Елагина
11:41 21.11.2023
По прогнозам ФНС, в 2023 году в бюджет поступит 46 триллионов рублей налогов.
Путин на встрече с главой ФНС обсудил сбор налогов
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Рост налоговых поступлений в российский бюджет по итогам 2023 года составит около 9% и достигнет 46 триллионов рублей. Эти цифры прозвучали на встрече президента России Владимира Путина с руководителем ФНС Даниилом Егоровым.

«Да, на 9%. Потому что у нас в том году было 42 триллиона рублей по году - общий бюджет, а в этом году будет, соответственно, 46. То есть мы четыре триллиона плюсом будем иметь», - объяснил Егоров данные статистики.

Он также проинформировал президента о высокой степени автоматизации сбора информации о финансовых операциях в стране, налогах и сборах, с отражением сведений в 55 миллионах личных кабинетов на сайте ФНС. Это делает налоговую систему более прозрачной.

«То есть мало того что это значительно удобнее для всех участников этого процесса, и для государства, и главным образом для налогоплательщиков, это еще приводит к повышению собираемости», - отметил Путин.

Ранее сообщалось, что ФНС к 2025 году планирует ввести упрощенную систему налогового вычета за лечение и обучение с автоматизированной аккумуляцией данных из клиник и учебных заведений страны, услугами которых пользуются россияне.

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