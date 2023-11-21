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Экономист Марголин рассказал, что с ростом ключевой ставки снизился один из налогов

Елизавета Егорова
11:11 21.11.2023
Налогооблагаемый доход по вкладам увеличился со 120 тысяч рублей до 150 тысяч в год. Получается, вкладчики будут меньше платить государству, объяснил экономист Марголин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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С ростом ключевой ставки до 15% россияне будут отдавать меньше денег со вкладов государству, так как увеличился необлагаемый налогом минимум доходов со вкладов. Если раньше налог начинался с суммы в 120 тысяч в год, то сейчас ее значение повысилось до 150, объяснил в разговоре со «Звездой» доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

«Здесь очень простая логика. С ростом ключевой ставки увеличивается необлагаемый налогом минимум доходов. Ставка поднялась до 15% - он стал равным 150 тысячам. Все, что выше 150 тысяч, облагается по ставке 13%, как и подавляющее большинство доходов, которые мы получаем», - разъяснил Марголин.

Экономист подчеркнул, что сейчас россияне будут платить меньший налог.

«На самом деле платить меньше надо будет, потому что если раньше у меня необлагаемый налогом доход был 120 тысяч, а теперь стал 150, то есть я плачу налогов меньше», - сказал Марголин.

Ранее появилась информация, что депозиты россиян от 1,6 миллиона рублей подпадут под налог на проценты с вклада. 

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что россияне скоро смогут в упрощенном порядке оформлять налоговые вычеты за лечение и обучение. Для настройки автоматизированной системы понадобится еще примерно год.

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