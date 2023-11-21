Разведчик Красавчик подчеркнул ведущую роль беспилотников в работе артиллерии
Разведчик Красавчик, действующий на Купянском направлении, констатировал, что беспилотники заняли ведущую роль в боевой работе артиллерии.
«Любое орудие - миномет, ствольная артиллерия - все это выходит из "птички". Это глаза. Так как мы выявляем противника, корректируем цели, мы играем огромную роль», - заявил Красавчик.
Он добавил, что у артиллерийской разведки на передовой сейчас очень много задач - ведь без нее не обходится ни одного наносимого противнику огневого поражения.
Красавчик отметил, что беспилотная авиация сегодня развивается непрерывно, что только подчеркивает ее роль в вооруженном конфликте.
Ранее сообщалось, что расчеты гаубиц «Гвоздика» ВДВ уничтожили под Соледаром командный пункт врага.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.