Разведчик Красавчик подчеркнул ведущую роль беспилотников в работе артиллерии

Военнослужащий с позывным Красавчик участвует в боевых действиях на Купянском направлении, но его слова справедливы для всей зоны проведения специальной военной операции.

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Разведчик Красавчик, действующий на Купянском направлении, констатировал, что беспилотники заняли ведущую роль в боевой работе артиллерии.

«Любое орудие - миномет, ствольная артиллерия - все это выходит из "птички". Это глаза. Так как мы выявляем противника, корректируем цели, мы играем огромную роль», - заявил Красавчик.

Он добавил, что у артиллерийской разведки на передовой сейчас очень много задач - ведь без нее не обходится ни одного наносимого противнику огневого поражения.

Красавчик отметил, что беспилотная авиация сегодня развивается непрерывно, что только подчеркивает ее роль в вооруженном конфликте.

Ранее сообщалось, что расчеты гаубиц «Гвоздика» ВДВ уничтожили под Соледаром командный пункт врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.