Расчеты гаубиц «Гвоздика» ВДВ уничтожили под Соледаром командный пункт ВСУ
Командно-наблюдательный пункт украинских националистов был обнаружен расчетом беспилотных летательных аппаратов тульских десантников в развалинах города.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Расчеты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили в районе Соледара командный пункт киевских вооруженных формирований. Кадры боевой работы артиллерийских установок публикует Министерство обороны РФ.
Координаты позиций противника были выявлены с воздуха с помощью беспилотников, их передали тульским десантникам-артиллеристам, после чего по цели был нанесен точный удар.
Артиллеристы ликвидировали не только командный пункт, но и находящийся в нем личный состав, уточняет оборонное ведомство. Нанеся удар, расчеты покинули позиции.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.