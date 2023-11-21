Расчеты гаубиц «Гвоздика» ВДВ уничтожили под Соледаром командный пункт ВСУ

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Расчеты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили в районе Соледара командный пункт киевских вооруженных формирований. Кадры боевой работы артиллерийских установок публикует Министерство обороны РФ.

Координаты позиций противника были выявлены с воздуха с помощью беспилотников, их передали тульским десантникам-артиллеристам, после чего по цели был нанесен точный удар.

Артиллеристы ликвидировали не только командный пункт, но и находящийся в нем личный состав, уточняет оборонное ведомство. Нанеся удар, расчеты покинули позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.