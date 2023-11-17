Биометрические загранпаспорта подорожают до 6 тысяч рублей

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Госпошлина за выдачу загранпаспортов нового поколения может вырасти в 2024 году на тысячу рублей - с 5 000 до 6 000 рублей. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который это предусматривает. Размер пошлины повысится с 1 января 2024 года.

Если документ будет окончательно принят, госпошлина за биометрические загранпаспорта для детей до 14 лет вырастет с 2 500 рублей до 3 000 рублей.

Кроме того, повысятся некоторые сборы за оформление документов для иностранцев. До 1 200 рублей подорожает выдача и продление российской визы (сейчас 1 000 рублей). Стоимость выдачи вида на жительство составит 6 000 рублей (сейчас 5 000 рублей).

Получить разрешение на привлечение к работе иностранцев будет стоить 12 тысяч рублей.

Госпошлина за оформление разрешения на работу иностранным гражданам вырастет до 4 200 рублей (сейчас 3 500 рублей). Разрешение на временное проживание можно будет оформить за 1 920 рублей (сейчас 1 600 рублей).