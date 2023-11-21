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Командир миномета Кабан рассказал, как удалось накрыть склад ВСУ с боеприпасами

11:09 21.11.2023
Минометчики несут боевое дежурство в одной из лесополос на Краснолиманском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командир российского 120-миллиметрового миномета с позывным Кабан рассказал, как удалось разнести в клочья украинский склад с боеприпасами. Видео беседы с минометчиками предоставило Минобороны России.

«В блиндажи попадали. В окопы... ну, самая большая цель, в которую мы попадали - это склад. Полностью склад разорвало», - вспомнил Кабан. 

Он подчеркнул невозможность одержать победу в современном вооруженном противостоянии без минометов - это мощное, и в то же время легкое, обладающее высокой мобильностью, средство поддержки. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что эти минометчики входят в состав гврадейского мотострелкового полка Центрального военного округа. Они несут боевое дежурство в одной из лесополос на Краснолиманском направлении, поддерживая сражающуюся пехоту по ее заявкам.

Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении расчет гаубицы Д-20 разнес укрепления боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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