Пленный Дерипаско рассказал, что сделает все, чтобы не возвращаться в ВСУ

Мужчина признался, что устал от участия в боевых действиях.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Павел Дерипаско рассказал, что сделает все, чтобы не возвращаться в ряды ВСУ. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

Дерипаско служил в должности механика-водителя БМП, поскольку получил данную специальность во время срочной службы в армии в 2004-2005 годах. В ходе боевых действий изначально попал в пехоту, а спустя неделю был направлен в разведвзвод.

«Я постараюсь сделать все, чтобы не возвращаться. Чтобы как-то списаться и остаться дома, потому что подустал я от этой всей ситуации», - признался Дерипаско.

Накануне другой пленный рассказал, что военная техника и вооружение, которые Киев получает от стран НАТО, устарели и выработали ресурс. Украинец также пожаловался на то, что мобилизованных отправляют на передовую без подготовки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.