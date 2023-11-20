Пленный рассказал, что НАТО передает Киеву технику, отработавшую свой ресурс

Также украинец рассказал, что мобилизованных отправляют на передовую без подготовки.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военная техника и вооружение, поставляемые Киеву странами НАТО, устарели и выработали ресурс. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ с позывным Журналист на видео, распространенном Минобороны РФ.

«Если разобраться, то не сильно работоспособное вооружение, ломается. Потому что оно отработало свой ресурс», - сказал он.

Мужчина на гражданке работал сварщиком, но был мобилизован в морскую пехоту без подготовки. По словам пленного, в батальоне служат как профессиональные военнослужащие, так и мобилизованные, но последние подготовлены очень слабо.

Журналист изначально отвечал за материальное обеспечение, однако его отправили на передовую вместе с группой, «как пушечное мясо». Пленный сообщил, что в роте не хватало офицеров, так как они погибли, либо получили ранения. Он также отметил хорошее отношение к пленным со стороны ВС РФ и призвал сослуживцев избегать участия в боевых действиях.

Другой пленный ранее рассказал о плохом планировании боевых действий со стороны командования и бросании командирами людей на «мясные штурмы». Мужчина указал на достойное отношение со стороны российских бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.