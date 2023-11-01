Операторы FPV-дронов уничтожили украинский танк Т-64 в районе Спорного
Одна бронеединица привлекла внимание сразу нескольких FPV-дронов - танк методично добивали все новыми и новым попаданиями.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением украинского танка Т-64.
Неприятельский танк находился в районе населенного пункта Спорное. Он был замечен российскими операторами беспилотных летательных аппаратов.
На кадрах видно, что на вражескую бронеединицу налетели сразу несколько дронов. Фиксируется три попадания - украинский танк методично добивается беспилотниками-камикадзе.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что уничтоженный танк принадлежал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.
Ранее МО РФ продемонстрировало кадры уничтожения украинских укреплений в районе Клещеевки.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.