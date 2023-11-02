Пленный офицер ВСУ Сакар: БМП дерзко залетела на позиции и вынудила сдаться

Украинцы в траншеях не ожидали появления штурмующих, которые быстро взяли их под огневой контроль и закидали гранатами.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный офицер ВСУ младший лейтенант Андрей Сакар рассказал историю своего последнего боя - он действовал от обороны, а российские военные мастерски овладели укреплениями, которые Сакар должен был оборонять. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«На третий день был на нас штурм. Залетела БМП, огневой контроль, закидали гранатами, плюс еще в блиндаж попали. Естественно, мы приняли решение сдаться», - заявил Сакар.

Кроме этого, он неуверенно отметил, что, наверное, по его позиции работала артиллерия. Это может означать, что младший лейтенант во время штурма находился в блиндаже, толком не руководя боем.

Действия пленного в ходе штурма демонстрируют качество подготовки на базах НАТО, которое получил личный состав ВСУ. По признанию Андрея Сакара, он проходил подготовку в Германии, а также курсы офицеров в Одессе.

В заключение Сакар подчеркнул, что самым главным считает то, что он остался живым.

Ранее пленный украинец Иванов признался, что не ожидал такой человечности в российском плену.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.