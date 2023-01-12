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Депутат Госдумы оценила идею использования маткапитала для оплаты аренды жилья

Сергей Лебедев
10:51 12.01.2023
По словам Светланы Бессараб, могут возникнуть вопросы по правомерности договоров аренды.
Депутат Госдумы оценила идею использования маткапитала для оплаты аренды жилья
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Член Комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение разрешить оплачивать аренду жилья с помощью средств материнского капитала. В интервью RT она отметила, что могут возникнуть вопросы по правомерности таких договоров.

Их, по словам депутата, достаточно сложно проверить. Поэтому они могут стать основанием для обналичивания средств маткапитала.

«Сейчас мы практически исключили мошеннические схемы на этом "теневом рынке", но подобные дополнительные разрешения как раз внесут новую сумятицу», - добавила Бессараб.

Кроме того, если семьи будут оплачивать аренду жилья с помощью маткапитала, то они не получат какие-либо блага. У семей по итогу не останется ничего своего.

«Когда семья использует средства материнского семейного капитала на ипотеку, это благо в виде получения жилья. И это более 96% случаев использования средств МСК. Второе по значимости - образование. Это тоже важно, так как остается диплом, остаются навыки и востребованность на рынке труда», - заключила Бессараб.

Ранее стало известно, что Министерство труда РФ рассмотрит предложение разрешить молодым семьям оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала. С данной инициативой к главе ведомства Антону Котякову обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

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