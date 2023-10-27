Пленный рассказал, что украинские волонтеры поставляли наркотики в подразделение

По словам Владимира Непретворенного, в подразделении были алкоголики и наркоманы. О поставке наркотиков знали офицеры.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Непретворенный был мобилизован, когда по дороге на работу зашел за продуктами. На выходе из магазина его остановили сотрудники военкомата и погрузили в автомобиль. Видеозапись беседы с Владимиром публикует Министерство обороны РФ.

Непретворенному не дали связаться с родственниками, привезли в военкомат. За несколько минут Владимир прошел медкомиссию, после чего выдали документы о годности к службе. Затем его погрузили в автобус и отправили в зону боевых действий. Пленный рассказал об употреблении алкоголя и наркотиков в подразделении.

«Обстановка в подразделении не очень. Есть негатив. Есть алкоголики, планокуры. Вживание наркотических и алкогольных средств. С наркотиками помогали волонтеры, об этом знали офицерский состав и сержанты. Они все это знали. Может, что-то имели, процент, а может, какое-то удовольствие получали. С алкоголем и наркотой проблем как бы не было», - сказал он.

По словам Владимира, в подразделении было много отказников, которых не искали после побега. Вместо ушедших присылали других. Как утверждает пленный, беглецов не наказывают, а искать начинают только спустя время. Он рассказал о случае, когда беглец нанял адвоката, чтобы не вернуться в армию, теперь сидит дома с семьей, про него все забыли.

Подразделение, в котором служил Владимир, отправили на позицию, где не обеспечивали ни едой, ни водой. Пленный рассказал, что о них просто забыли. Когда начался штурм позиций российскими военнослужащими, начали закидывать гранатами украинский окоп. Двое сослуживцев погибли под огнем, после чего Владимир сдался.

Пленный призывал своих соотечественников избегать мобилизации и любым способом убегать от сотрудников военкоматов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.