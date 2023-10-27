Армия Армия Армия

Пленный рассказал, что украинские волонтеры поставляли наркотики в подразделение

11:08 27.10.2023
По словам Владимира Непретворенного, в подразделении были алкоголики и наркоманы. О поставке наркотиков знали офицеры.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Непретворенный был мобилизован, когда по дороге на работу зашел за продуктами. На выходе из магазина его остановили сотрудники военкомата и погрузили в автомобиль. Видеозапись беседы с Владимиром публикует Министерство обороны РФ.

Непретворенному не дали связаться с родственниками, привезли в военкомат. За несколько минут Владимир прошел медкомиссию, после чего выдали документы о годности к службе. Затем его погрузили в автобус и отправили в зону боевых действий. Пленный рассказал об употреблении алкоголя и наркотиков в подразделении.

«Обстановка в подразделении не очень. Есть негатив. Есть алкоголики, планокуры. Вживание наркотических и алкогольных средств. С наркотиками помогали волонтеры, об этом знали офицерский состав и сержанты. Они все это знали. Может, что-то имели, процент, а может, какое-то удовольствие получали. С алкоголем и наркотой проблем как бы не было», - сказал он.

По словам Владимира, в подразделении было много отказников, которых не искали после побега. Вместо ушедших присылали других. Как утверждает пленный, беглецов не наказывают, а искать начинают только спустя время. Он рассказал о случае, когда беглец нанял адвоката, чтобы не вернуться в армию, теперь сидит дома с семьей, про него все забыли.

Подразделение, в котором служил Владимир, отправили на позицию, где не обеспечивали ни едой, ни водой. Пленный рассказал, что о них просто забыли. Когда начался штурм позиций российскими военнослужащими, начали закидывать гранатами украинский окоп. Двое сослуживцев погибли под огнем, после чего Владимир сдался.

Пленный призывал своих соотечественников избегать мобилизации и любым способом убегать от сотрудников военкоматов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:29 В стране и мире
ЦАХАЛ объявил о расширении наземной операции в секторе Газа
17:51 В стране и мире
Посла Норвегии вызвали в МИД РФ после попыток сорвать чествование советских воинов
17:02 В стране и мире
ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева
16:23 В стране и мире
Представитель ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
16:14 В стране и мире
Русскую надпись на здании горсовета в Одессе сменили на английскую
Популярное
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.