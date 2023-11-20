Гаубицы Д-30 ударили по позициям украинских боевиков под Работино

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Цель - живая сила противника. Сейчас бои идут на работинском направлении. Противник пытается занять блиндажи и окопаться на позициях, которые уже были разрушены. Но российские артиллеристы не оставляют им никаких шансов.

Орудия работают уже по пристрелянным позициям. Еще летом лесополосы под поселком Щербаки были заняты боевиками. Теперь от блиндажей и окопов почти ничего не осталось - уничтожены российской артиллерией. Но для украинского командования, кажется, это не аргумент: штурмовые отряды продолжают идти на рубежи, где теперь и укрыться негде.

«Назначено много целей. Они плановые. Нам если говорят, что замечен противник в этом районе, то мы уже знаем, что они в этих траншеях, туда наводимся, начинаем работать», - рассказал командир артиллерийского подразделения с позывным Енисей.

Окопы, блиндажи и отряды противника - все это цели для орудий Д-30. Несмотря на свой относительно малый размер и калибр эта пушка обладает высокой точностью. Малый вес снарядов позволяет работать быстро, что особенно полезно, когда нужно уничтожить подвижную цель. Впрочем, все эти плюсы оружие раскрывает лишь в умелых руках. Доня, так зовут командира расчета, пришел служить в армию по контракту за два дня до начала спецоперации. Артиллерийскую науку осваивал в бою на пушке «Гиацинт», начинал с заряжающего, а теперь руководит своим орудием Д-30.

«Довольно быстро - если захотеть, то можно буквально за неделю все выучить. Однотипные орудия - панорама и наводка», - поделился командир артиллерийского подразделения с позывным Доня.

Однако же по наблюдениям самих артиллеристов, противник на их направлении мастерством не блещет. Возможно, это сказывается кадровый голод украинских формирований, и работу специалистов выполняют неопытные новички.

«Они долго стреляются, долго наводятся, долго считают корректуры. Они очень долгие - можно уже собрать пушку и уехать. Они как будто не хотят работать», - рассказал командир артиллерийского подразделения с позывным Крым.

За время спецоперации «Крым» был удостоен трех наград. Среди них и медаль Жукова, полученная за бои на Ореховском направлении: противник пытался прорваться в районе поселка Пологи, но российские артиллеристы нарушили наступательные планы украинского штаба. И в сравнении с тем, как было тогда, и сейчас - на фронте как будто бы стало тише.

«Они, наверное, ракетами работают больше, чем снарядами. Есть кассетные боеприпасы - слышно что-то. Но все - "ответки" почти уже нет», - рассказал Крым.

Обсуждая снижение активности украинских боевиков под Работино, военные специалисты называют различные причины: это возможная переброска запорожских сил на Авдеевское направление, нехватка опытных бойцов. Все отмечают снижение финансирования Украины со стороны западных стран. План на производство обещанных сотен тысяч снарядов европейские партнеры смогут выполнить лишь к весне следующего года. А нынешние и без того небольшие партии уничтожают российские ракетные и артиллерийские силы, нанося удары по складам вооружения и тыловым районам противника.

Ранее Министерство обороны России показывало, как гаубицы Д-30 устроили боевикам огневой налет на Краснолиманском направлении. Российские артиллеристы отмечают высокую эффективность орудия из-за высокой точности, скорострельности и возможности кругового обстрела.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.