The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами

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Атомная подлодка ВМС Великобритании с ядерным оружием на борту едва не затонула из-за выхода из строя прибора, определяющего глубину погружения судна. О предотвращенной катастрофе источник в Королевских ВМС сообщил The Sun.

«Подводная лодка готовилась к патрулированию, когда шкалы, указывающие ее глубину, перестали работать», - рассказало издание.

Корабль уже опустился до «критичной» зоны - такой глубины, на которой 140 членов экипажа и само судно с ядерным арсеналом оказались на грани гибели. Но военные инженеры вовремя заметили неисправность глубиномера, и командир вернул субмарину на безопасную глубину.

«Контролировать глубину подводной лодки не входит в обязанности инженеров, но они увидели, насколько глубоко она находится, и поняли, что что-то не так», - пояснил источник.

Из соображений безопасности издание не называет подлодку, ограничившись указанием, что это судно класса «Авангард» с ядерными ракетами Трайдент-II.

Ранее сообщалось, что США не указали в уведомлении о количестве стратегических наступательных вооружений в рамках ДСНВ 56 пусковых установок БРПЛ Трайдент-II.