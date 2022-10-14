Россия и США обменялись данными о числе стратегических наступательных вооружений по ДСНВ

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В российском ведомстве отметили, что не могут подтвердить, что Штаты действительно привели эти вооружения в состояние непригодности.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал ситуацию вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях с США. Он выразил надежду на сохранение диалога по конкретике договора по СНВ.