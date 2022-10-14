Россия и США обменялись данными о числе стратегических наступательных вооружений по ДСНВ
В американском отчете не указан ряд вооружений, которые США признали якобы непригодными.
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В сентябре Россия и США обменялись уведомлениями о количестве стратегических наступательных вооружений в рамках ДСНВ. Выяснилось, что часть американского вооружения в уведомлении не указана.
«41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены американской стороной переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды. 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II", которые объявлены американской стороной переоборудованными. Четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, переименованные ею в "учебные шахты"», - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.
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