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Эвакуированный в Россию житель сектора Газа рассказал о ситуации в регионе

Игнат Далакян
05:14 20.11.2023
Эвакуированный житель сектора Газа рассказал, что израильская армия бьет только по мирным жителям региона.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Прилетевший из Каира в Москву эвакуированный Ильнаджар Исмаил рассказал «Звезде», какая обстановка сейчас в секторе Газа.

«Это сплошной кошмар. Потому что на улице везде трупы. На мирных людей падают дома, бомбы кидают на них. Заболеешь - в больницы нельзя, потому что больницы рушатся», - рассказывает мужчина.

Эвакуированный житель является жителем севера сектора Газа. По его словам, в первый же день его перемещения с северной части региона на юг, израильская армия снесла дома. Мужчина также рассказал, что дом его дочери также уничтожен.

«На самом деле надо остановить эту войну! Америка и Европа одобрили ее, остается у нас только на Россию, что остановит эту войну», - рассказал Ильнаджар Исмаил.

Ранее спецборт МЧС РФ со 117 россиянами вылетел из Каира в Москву. Еще 117 российских граждан вернулись на родину из зоны боевых действий в секторе Газа.

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