Спецборт МЧС РФ со 117 россиянами вылетел из Каира в Москву

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Еще 117 россиян вернутся на родину из зоны боевых действий в Газе. Самолет Ил-76 уже вылетел из Каира в Москву. На его борту находится пятая группа эвакуированных россиян из сектора Газа. В пути их сопровождают медики и психологи МЧС России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

За минувшую неделю МЧС РФ эвакуировало из сектора Газа 408 россиян и членов их семей. Всего из зоны палестино-израильского конфликта было возвращено 558 соотечественников.

Зону боевых действий люди покидают через единственный безопасный коридор - пункт «Рафах», который находится на границе с Египтом. Далее людей централизованной колонной направляются в Каир, где функционирует оперштаб МЧС РФ. Там оказывается помощь, все люди обеспечиваются едой и водой, также соотечественникам оказывается помощь в оформлении документов.