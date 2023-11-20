В МИД назвали фиговым листом попытки Лондона оформить возвращение активов России

По словам дипломата, Лондону таки не удалось выработать эффективный механизм, который бы позволил экспроприировать замороженные активы России.

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Попытки Великобритании формализовать на бумаге условия возвращения арестованных активов России являются фиговым листом, который прикрывает бессовестный грабеж. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго Европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев.

Российский дипломат напомнил, что после начала специальной военной операции Великобритания одна из первых ввела односторонние ограничительные меры против российских физических лиц и организаций, а также активизировал работу по аресту отечественных активов в британской юрисдикции.

Как полагает Беляев, несмотря на громкие слова британских функционеров, очевидно, что Лондону таки не удалось выработать эффективный механизм, который бы позволил экспроприировать замороженные активы России. По мнению дипломата, преградой этому стали бы губительные последствия для реноме Британии, как одного из крупнейших финансовых центров.

Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев считает, что попытки западников формализовать на бумаге условия возвращения российских активов являются «фиговым листом, прикрывающим бессовестный грабеж».

Ранее Великобритания расширила антироссийские санкции, добавив в них золотодобывающие компании. Всего под ограничения попали 29 наименований.