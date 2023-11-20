Посол в Аргентине Феоктистов выразил надежду, что новый президент сохранит дружбу с РФ

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Российский посол Дмитрий Феоктистов выразил надежду на укрепление сотрудничества с Аргентиной после прихода к власти избранного президента Хавьера Милея. Он добавил, что Москва рассчитывает, что Буэнос-Айрес станет приверженцем многополярности и независимости внешнеполитической линии, а также будет твердо отстаивать свои национальные интересы. Его заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Вместе с тем, посол Феоктистов выразил уверенность, что присоединение Аргентины к объединению БРИКС даст ей новые возможности.

«Уверены, что этому будет способствовать присоединение Аргентины к БРИКС, открывающее для нее новые горизонты и возможности», - указано в комментарии посла.

Высокопоставленный дипломат указал, что российская сторона надеется на укрепление и приумножение дружбы, доверия и сотрудничества с этой южноамериканской страной.

«Россия всегда будет для Аргентины добрым и проверенным другом, готовым протянуть руку помощи в трудную минуту. Уверены, что этот настрой присущ и аргентинцам», - заявил глава российского диппредства в этой стране.

Как сообщалось ранее, на президентских выборах в Аргентине победил анархо-капиталист, лидер Либертарианской партии «Свобода наступает» Хавьер Милей. Он набрал 55,95% голосов. Новый президент запомнился своими высказываниями.

Так, он против вступления Аргентины в БРИКС, не хочет иметь дел с коммунистами и социалистами, выступает за долларизацию и приватизацию в стране, включая сферы здравоохранения и образования. Он также за минимальное вмешательство государства в жизнь граждан и хочет упразднить Центральный банк.