В стране и мире Путин: важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих Максим Крюков Глава государства выразил уверенность в том, что работники прокураторы приложат максимум усилий при выполнении поставленных задач. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: The Kremlin Moscow, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры и ветеранов ведомства с профессиональным праздником, который отмечается в стране 12 января. «Сегодня прокуроры достойно выполняют свою высокую миссию по укреплению законности и правопорядка, защищают права и свободы граждан, обеспечивают надзор за своевременным и точным исполнением Конституции и законов страны, вносят весомый вклад в развитие России как правового демократического государства», - заявил он. Кроме того, глава государства отметил, что необходимо уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих. «Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Хочу подчеркнуть, прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий», - сказал он в своем поздравлении. Также российский лидер подчеркнул важность защиты прав и безопасности жителей новых регионов Российской Федерации. Путин добавил, что необходимо оказать содействие по интеграции граждан новых республик и областей в единое правовое пространство страны. Экспертное мнение и аналитика