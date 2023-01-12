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Путин: важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих

Максим Крюков
00:05 12.01.2023
Глава государства выразил уверенность в том, что работники прокураторы приложат максимум усилий при выполнении поставленных задач.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: The Kremlin Moscow, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры и ветеранов ведомства с профессиональным праздником, который отмечается в стране 12 января.

«Сегодня прокуроры достойно выполняют свою высокую миссию по укреплению законности и правопорядка, защищают права и свободы граждан, обеспечивают надзор за своевременным и точным исполнением Конституции и законов страны, вносят весомый вклад в развитие России как правового демократического государства», - заявил он.

Кроме того, глава государства отметил, что необходимо уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих.

«Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Хочу подчеркнуть, прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий», - сказал он в своем поздравлении.

Также российский лидер подчеркнул важность защиты прав и безопасности жителей новых регионов Российской Федерации. Путин добавил, что необходимо оказать содействие по интеграции граждан новых республик и областей в единое правовое пространство страны.

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