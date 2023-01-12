Путин: важно сделать все, чтобы защитить права и безопасность жителей новых регионов России
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры. В своем обращении глава государства, в частности, обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность людей на новых российских территориях.
«Ключевыми направлениями вашей работы остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав предпринимателей и природоохранная деятельность. И, конечно, важно оказать содействие сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России, сделать все, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих здесь людей», — сказал Путин.
Президент поблагодарил сотрудников прокуратуры за профессионализм и принципиальный подход к делу, пожелал им здоровья и успехов.
В поздравительной речи Путин также отметил, что необходимо уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих. Прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать эти задачи, подчеркнул президент.