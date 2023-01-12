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Путин: важно сделать все, чтобы защитить права и безопасность жителей новых регионов России

Анна Касаткина
00:04 12.01.2023
Такое заявление президент сделал в поздравлении ко Дню работника прокуратуры.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры. В своем обращении глава государства, в частности, обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность людей на новых российских территориях.

«Ключевыми направлениями вашей работы остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав предпринимателей и природоохранная деятельность. И, конечно, важно оказать содействие сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России, сделать все, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих здесь людей», — сказал Путин.

Президент поблагодарил сотрудников прокуратуры за профессионализм и принципиальный подход к делу, пожелал им здоровья и успехов.

В поздравительной речи Путин также отметил, что необходимо уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих. Прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать эти задачи, подчеркнул президент.

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