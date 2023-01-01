Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без топлива из России

Также Кристалина Георгиева спрогнозировала, что половина стран ЕС из-за ситуации на Украине окажется в рецессии.

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Европейские страны без российских энергоносителей в этом году ожидает «суровая зима». Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее», — сказала она в интервью телеканалу CBS.

Также Кристалина Георгиева спрогнозировала, что половина стран Евросоюза из-за ситуации на Украине окажется в рецессии.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил мнение, что страны Европы, которые установили потолок цен на нефть и газ, «сами себя наказали», так как лишились дешевых энергоресурсов РФ. По его словам, обычные граждане будут вынуждены расплачиваться за «авантюрную политику глав европейских государств».