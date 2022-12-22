Володин: ЕС «наказал сам себя» потолком цен на нефть и газ из РФ

ЕС стал признавать, что лучшие периоды жизни Европы обеспечивали Россия и ее ресурсы, считает спикер ГД.

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Председатель государственной Думы России Вячеслав Володин выразил мнение, что страны Европы, которые установили потолок цен на нефть и газ, «наказали себя сами», так как лишились дешевых энергоресурсов РФ. По его словам, обычные граждане будут вынуждены расплачиваться за «авантюрную политику глав европейских государств».

«Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют. Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен - в прошлом», - написал политик у себя в Telegram.

Кроме того, Володин подчеркнул, что ЕС стал признавать, что лучшие периоды жизни Европы обеспечивали Россия и ее ресурсы.

Напомним, страны G7 и Австралия вслед за Евросоюзом достигли консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть на уровне $60. Договоренность вступила в силу 5 декабря. Минфин США счел лимит в $60 за баррель приемлемым, чтобы РФ продолжала поставлять нефть на мировые рынки.