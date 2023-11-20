СК РФ возбудил дело после гибели детей при пожаре в Тюменской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Тюменской области после пожара в деревянном двухэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУСК региона.

«Предварительная причина смерти детей - отравление угарным газом», - отмечается в сообщении ведомства.

Также в сообщении отмечается, что уголовное дело возбуждено «в целях наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии» и находится на контроле главы регионального управления Следственного комитета.

На данный момент специалистами проводится осмотр места происшествия и выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, при пожаре в Ялуторовске Тюменской области, где загорелась квартира в двухэтажном деревянном доме, погибли три ребенка. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.