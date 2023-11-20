Трое детей погибли в результате пожара в Тюменской области

В Тюменской области загорелась квартира в двухэтажном деревянном доме на площади 100 квадратных метров.

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Три ребенка погибли при пожаре в Ялуторовске Тюменской области, где загорелась квартира в двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщает МЧС России.

«В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что проживающие на втором этаже дети 2008, 2010 и 2012 годов погибли. Отмечается, что два человека спасены, еще двоих пришлось эвакуировать. В результате происшествия три человека получили травмы: госпитализированы женщина и двое детей.

В ликвидации пожара приняли участие 22 специалиста и пять единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.