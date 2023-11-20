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Отличившимся артиллеристам ВС РФ вручили награды у линии боевого соприкосновения

06:43 20.11.2023
Пытающегося прорвать нашу оборону противника неизменно останавливают огнем российские артиллеристы, которые ежедневно наносят украинским боевикам значительный урон.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Укрытые маскировочной сетью боевые машины спрятаны от глаз противника. Он пытается вести воздушную разведку - запускает свои беспилотники. Но приближаться ближе не рискует. Наши реактивные системы залпового огня «Град» накрывают позиции боевиков. Точным попаданием вражеские укрепления уничтожены. За такие же уверенные и четкие действия старший наводчик награжден Медалью Жукова. Расчет тогда отражал контрнаступление на Краснолиманском направлении. Враг понес потери в живой силе и бронетехнике.

«Стояли на огневой, работали. На машине еще привод был неисправен. Вся наводка производилась вручную. То есть это намного медленнее, чем приводом. Противник работал по нам. Мы отрабатывали по ним. Отработали отлично», - рассказал старший наводчик с позывным Крепкий.

Отличившихся бойцов награждают недалеко от линии соприкосновения. Редкие минуты затишья. Церемония торжественная, но обстановка походная.

Эта батарея успела не единожды уничтожить укрепления на довольно большой площади - плотность огня позволяет. Бывало и сами попадали под вражеский обстрел говорит заместитель командира взвода.

Очередные цели - артиллерийские батареи, склады с боеприпасами, замаскированные оборонительные сооружения, пункты управления и военная техника противника.

На развертывание установки уходит несколько минут. И к запуску готово 20 боевых зарядов с калибром 122 миллиметра. По 10 в каждой машине. Наводку на цель получили и залп.

Противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону. Но неизменно его останавливают огнем артиллеристы, которые ежедневно наносят украинским формированиям значительный урон.

Ранее мы рассказывали, какую роль РСЗО «Град» играют в зоне спецоперации.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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