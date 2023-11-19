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Наследники «Катюши»: какую роль РСЗО «Град» играют в зоне спецоперации

Алина Пчелинцева
07:05 19.11.2023
В День ракетных войск и артиллерии Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие успешно решают задачи в ходе спецоперации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-Б» выполняют задачи в зоне спецоперации несмотря на профессиональный праздник - День ракетных войск и артиллерии. На огневую позицию выдвигается расчет РСЗО «Град». Бойцы Центрального военного округа точно знают, что за кронами деревьев прячется противник. Для наводки используют буссоль. Быстрые сборы, чтобы избежать ответного огня и машина уходит в пункт заряжания.

Снаряд калибра 122-мм уходит в направляющую. Машина готова к новой задаче. «Град» создан еще в СССР, он прост в эксплуатации, надежен, имеет хорошую проходимость и дальность поражения цели. Достойное продолжение легендарной «Катюши». При полном пакете - это 40 снарядов - накрывает огнем территорию около 145 тысяч квадратных метров. После себя оставляет выжженную землю.

В бою «старичок» ведет себя грозно, говорит боец с позывным «Фил». С «Градом» он работает с самого начала проведения специальной военной операции. Рассказывает: секрет их работы с машиной прост - все доведено до автоматизма, еще и система наведения новая. Но главное, что между собой уже военнослужащие будто породнились.

«Сдружились. Здесь каждый день все сплачиваются. Ближе друг к другу, как семья, единое целое. Мы с машиной единое целое и команда. Не перестанем общаться, будем дружить семьями. У нас семьи дружат: мама с другой мамой, подруга с подругами, женами, все общаются. Все ждут и верят», - признался старший наводчик с позывным «Фил».

И чтобы точно от других отличаться, они создали свой шеврон. Придумывали рисунок дружно, всей батарей.

«Молния - потому что мы стреляем, как молния, а сокол - такие же быстрые. И О - "Отважные" это наш знак, наша гордость. У нас уже семьи с этими шевронами тоже», - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным «Ока».

И обновки на машинах сделали тоже. Теперь у вражеских дронов меньше шансов нанести им ущерб. Машины бойцы обезопасили антидроновой сеткой. Сделана она своими руками - каркас металлический, внутри - сетка-рабица. Убережет от сброса беспилотника: снаряд падает, детонирует и разлетается.

В поддержку системе реактивной - 152-мм буксируемая гаубица «Мста-Б». Дальность стрельбы около 30 километров. Держит под постоянным прессом противника: уничтожает вооружение и технику, огневые средства, разрушает оборонительные сооружения. На этой местности орудие уже проявило себя.

«Из примечательного - поражение самоходной артиллерийской установки и танка, находящегося на закрытой огневой позиции противника. Так в основном по живой силе противника работаем и по опорным пунктам. Поразили данное огневое средство, соответственно, это облегчило работу нашим штурмовым подразделениям», - отметил старший офицер на батарее с позывным «Нева».

На позициях идет контрбатарейная борьба. Наши войска находятся в активной обороне. Поэтому свой профессиональный праздник, День артиллериста, бойцы проведут на посту.

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